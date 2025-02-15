Obsidian добавила опцию отключения местоимений в Avowed, а Мэтт Хансен уже больше д...

Obsidian добавила опцию отключения местоимений в Avowed, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетяхВ конце прошлого года Avowed оказалась в центре скандала: Илон Маск раскритиковал наличие местоимений в игре, указав, что считает их неуместными в средневековой фэнтези-RPG.