Этим летом студенты-медики отправятся в больницы Архангельской области

Летом, в рамках проекта «Коллеги», будет работать рекордное количество участников. Студенты-медики отправятся в больницы Поморья, что станет большим подспорьем в период отпусков основных сотрудников медучреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии