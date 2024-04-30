Постгрипп. Врач раскрыл, после каких болезней иммунитет ухудшается надолго

Сегодня завершается всемирная неделя иммунизации. А какие болезни, если вовремя не сделать прививку, ухудшают на долгое время иммунитет? Об этом aif рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин: Для многих серьезных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, корь или дифтерия, единственным действенным методом профилактики является вакцинация, поскольку специфических лекарств, способных предотвратить эти заболевания, не существует.
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