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Подозреваемого в мошенничестве, совершенного под предлогом продажи летней резины задержали казанские полицейские

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Оренбургской области, причастного к совершению мошенничества в отношении 26-летнего казанца.

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