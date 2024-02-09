Подозреваемого в мошенничестве, совершенного под предлогом продажи летней резины задержали казанские полицейские

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Оренбургской области, причастного к совершению мошенничества в отношении 26-летнего казанца.
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