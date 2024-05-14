Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнения.

Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнения.

И которую Министерство образования уволило практически "одним днём". После чего приём экзаменов по русскому языку на коммерческих площадках был прекращён тоже очень быстро.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Это же сколько  НАГЛОСТИ  и  ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ НАДО ИМЕТЬ  что бы  в НАГЛУЮ  так  ОБОРЗЕТЬ ...???? ,,ДЕЛО,, на неё  ЗАВЕСТИ ,  так сразу  ВЕТОШЬЮ ПРИКИНЕТСА ....!!!
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1 д.
Татьяна Макарьева
Ей бы в отставку вовремя  подать, а не иск в суд...
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1 д.
ninikooo Митусова
Сама напросилась/ сейчас « копнут» ее деятельность и она забудет навсегда про свой иск и компенсацию- как бы самой не выплачивать « приобретение незаконным путем»
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1 д.

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