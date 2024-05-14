Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнения.

И которую Министерство образования уволило практически "одним днём". После чего приём экзаменов по русскому языку на коммерческих площадках был прекращён тоже очень быстро.
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