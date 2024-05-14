Экс-ректор Института русского языка им. Пушкина, чьи сотрудники попались на "помощи" мигрантам, подала в суд на Минобрнауки из-за увольнения.

Гарий Щерба Это же сколько НАГЛОСТИ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ НАДО ИМЕТЬ что бы в НАГЛУЮ так ОБОРЗЕТЬ ...???? ,,ДЕЛО,, на неё ЗАВЕСТИ , так сразу ВЕТОШЬЮ ПРИКИНЕТСА ....!!!

Татьяна Макарьева Ей бы в отставку вовремя подать, а не иск в суд...