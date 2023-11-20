Франция отправит второе судно-госпиталь в Газу

Франция объявила о намерениях отправить больше медикаментов и второе судно-госпиталь в Газу. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента Франции Эмманюэля Макрона.
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