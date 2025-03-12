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Популярный российский комик стал жертвой мошенников

Популярный российский комик стал жертвой мошенников

Злоумышленники взломали аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) популярного российского комика Дмитрия Журавлева.

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