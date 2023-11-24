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Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Никакого оскорбительного характера это не носило»

Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Никакого оскорбительного характера это не носило»

Вчера Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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