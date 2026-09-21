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Орловские новости

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Ирина Гоцакова переизбрана депутатом Орловского облсовета

Ирина Гоцакова переизбрана депутатом Орловского облсовета

Как стало известно «Орловским новостям», Ирина Гоцакова снова станет депутатом облсовета. Она победила зятя Юрия Парахина Алексея Усова.

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