Ирина Гоцакова переизбрана депутатом Орловского облсовета

Как стало известно «Орловским новостям», Ирина Гоцакова снова станет депутатом облсовета. Она победила зятя Юрия Парахина Алексея Усова.
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