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РИАН: Генпрокурор Пакстон подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей

РИАН: Генпрокурор Пакстон подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Причиной этого стало отсутствие реакции на призыв проверить гражданство у 450 тысяч избирателей, зарегистрированных в штате, передает РИА Новости.

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