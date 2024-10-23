РИАН: Генпрокурор Пакстон подал в суд на Байдена из-за сомнительных избирателей

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Причиной этого стало отсутствие реакции на призыв проверить гражданство у 450 тысяч избирателей, зарегистрированных в штате, передает РИА Новости.