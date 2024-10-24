Да неужели? 😳😳😳 Такое ощущение, что дороги у нас ремонтируют по кругу! 😄 Сегодня снова замечена дорожная техника в центре города.
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Да неужели? 😳😳😳 Такое ощущение, что дороги у нас ремонтируют по кругу! 😄 Сегодня снова замечена дорожная техника в центре города.