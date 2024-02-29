Послание Президента РФ с Посланием к Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, отметил, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, также как культура, традиции, история и нравственные устои.
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