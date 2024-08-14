Цех с древесиной горел в нижней части Алматы

Огнеборцы потушили пожар за полчаса, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса. Как сообщили в ведомстве, 13 августа в 21:40 силы и средства ДЧС Алматы направили на сообщение о пожаре в Алатауском районе, по улице Немировича-Данченко, 51г/1.