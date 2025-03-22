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  • Eduard
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«Решающий шаг»: На Западе обратились к России с призывом касательно Одессы

«Решающий шаг»: На Западе обратились к России с призывом касательно Одессы

На Западе обратились к России с призывом касательно освобождения Одессы от украинского присутствия https://listaj.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Одесса русский город и если ее не возьмем, то война продлиться еще надолго.
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