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Царьград

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Превращают здоровые клетки в раковые: Учёные назвали два самых опасных продукта на столе

Превращают здоровые клетки в раковые: Учёные назвали два самых опасных продукта на столе

Обработанные и жареные продукты относятся к самой опасной пище, заявили зарубежные исследования. Изменения, которые происходят в результате употребления такой еды, способны довести до рака.

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