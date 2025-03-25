28 марта в 14:00 на территории филиала ООО «Каргилл в г. Новоаннинский» будут проходить учения по ликвидации условных вводных (происшествий) с включением электросирен.
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28 марта в 14:00 на территории филиала ООО «Каргилл в г. Новоаннинский» будут проходить учения по ликвидации условных вводных (происшествий) с включением электросирен.