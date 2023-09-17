Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО

Слава Охрименко

хотел тебе написать Столтенберг ( ты просто стол) Хрен тебе в рожу твою а не Украину тебе ! Забыл мразь , что украины такой в природе нее было и это земли России .Они Россией и будут .Надо напомнить еще казахам , что бы вернули Байконур России а еще и города России построенные русскими , а казахов надо поселить на родине в пустыне.