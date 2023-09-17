Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал уверенность в том, что Киев когда-нибудь станет членом данного военно-политического блока.
Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО
Комментарии
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l g
Конечно вступит только одна область которая останется от залежной
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9 час.
М
ММ
Украина обязательно когда-нибудь вступит в НАТО. В составе России и танковыми колоннами!
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9 час.
Слава Охрименко
хотел тебе написать Столтенберг ( ты просто стол) Хрен тебе в рожу твою а не Украину тебе ! Забыл мразь , что украины такой в природе нее было и это земли России .Они Россией и будут .Надо напомнить еще казахам , что бы вернули Байконур России а еще и города России построенные русскими , а казахов надо поселить на родине в пустыне.
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9 час.
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