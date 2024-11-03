Доктор Мясников предупредил «злостных храпунов» о риске развития одной болезни Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил тех, кто храпит и задерживает дыхание во сне, о риске развития одной болезни.
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