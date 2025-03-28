Reuters: США прекратили выплаты взносов в ВТО из-за сокращения госрасходов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Соединенные Штаты временно прекратили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию в связи с сокращением государственных расходов в рамках политики президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.
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