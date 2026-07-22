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Военное обозрение

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«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

В статье «Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке» речь шла об исламизации Улуса Джучи, а могла ли состояться его христианизация? Поговорим, опираясь на некоторые страницы биографии сына Бату Сартака.

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