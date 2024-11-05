Мартиндейл: часть военных ВСУ просила помочь с выездом в США

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, с которыми в последнее время сталкивался американец Дэниел Мартиндейл, не хотели находиться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой оказать им помощь с выездом в США.
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