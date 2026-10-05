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Аргументы и Факты

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Украина атаковала здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Украина атаковала здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Украина минувшей ночью, с 4 на 5 октября, атаковала Запорожскую АЭС, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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