Российские ПВО уничтожили 14 беспилотников над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив 14 летательных аппаратов в ночное время.
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