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Царьград

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Следственный комитет России возбудил дело против солдата Барвинского

Следственный комитет России возбудил дело против солдата Барвинского

В Донецке возбуждено уголовное дело против солдата Дмитрия Барвинского, обвиняемого в жестоком обращении с военнопленным и убийстве из идеологических мотивов в Бахмуте 15 июня 2022 года.

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