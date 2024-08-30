В США женщина четыре дня просидела мертвой в офисе

В офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона была обнаружена мертвой 60-летняя сотрудница Дениз Прюдом, которая, по данным судебно-медицинской экспертизы, скончалась четыре дня назад.
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