Майор Гром Закавказские "братья" продолжают дрейфовать в сторону США. Армения заключила с американцами договор о взаимной помощи таможенных органов.
Пашинян выполнил требование США. Армения прекратит помощь России в обходе санкций
Комментарии
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MB
Marina Bubon
А Пашинян в курсе сколько его соотечественников живет в России? А сколько они здесь зарабатывают? А если их бизнес немножко потревожить и отправить их всех на родину…
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3 час.
реванш
Никто никого отправлять не будет.... посидят в кулуарах, водочки попьют, денежками поделиться и все дальше пойдет как было.
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2 час.
Виктор Галкин
В Армении вроде сейчас наводнение мосты, жд размыло. Блин наши их спаса решили, помочь так сказть, братскому народу)
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2 час.
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