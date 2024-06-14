Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Пашинян выполнил требование США. Армения прекратит помощь России в обходе санкций

Пашинян выполнил требование США. Армения прекратит помощь России в обходе санкций

Майор Гром Закавказские "братья" продолжают дрейфовать в сторону США. Армения заключила с американцами договор о взаимной помощи таможенных органов.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А Пашинян в курсе сколько его соотечественников живет в России? А сколько они здесь зарабатывают? А если их бизнес немножко потревожить и отправить их всех на родину…
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3 час.
реванш
Никто никого отправлять не будет.... посидят в кулуарах, водочки попьют, денежками поделиться и все дальше пойдет как было.
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2 час.
Виктор Галкин
В Армении вроде сейчас наводнение мосты, жд размыло. Блин наши их спаса решили, помочь так сказть, братскому народу)
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2 час.

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