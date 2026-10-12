В школах и колледжах России проверят грамотность учеников

В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6–7-х и 9–10-х классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей.
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