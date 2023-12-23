MWM: США могут отказаться размещать МБР из-за разработки российского "Авангарда"

Соединенные Штаты могут отказаться размещать устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III из-за разработки российского комплекса "Авангард", который меняет картину нанесения стратегического ядерного удара.
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