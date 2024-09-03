Трухан объяснил, почему применение армии Белоруссии в СВО недопустимо

Белорусская армия не собирается заходить на территорию Украины и принимать участие в СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».