Режиссер Эльмира Хан: «В Татарстане на первой же встрече могут вывалить весь свой блат»

Новогодний фильм на татарском языке «Радужные ичиги» выложили в интернет в конце 2024 года. Автор короткометражки Эльмира Хан рассказала «Татар-информу» о том, почему она отменила издание книги «Кыстыбый по-татарски», чем ее разочаровали соплеменники и в чем алжирцы похожи на татар.