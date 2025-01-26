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Татар-информ

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Режиссер Эльмира Хан: «В Татарстане на первой же встрече могут вывалить весь свой блат»

Режиссер Эльмира Хан: «В Татарстане на первой же встрече могут вывалить весь свой блат»

Новогодний фильм на татарском языке «Радужные ичиги» выложили в интернет в конце 2024 года. Автор короткометражки Эльмира Хан рассказала «Татар-информу» о том, почему она отменила издание книги «Кыстыбый по-татарски», чем ее разочаровали соплеменники и в чем алжирцы похожи на татар.

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