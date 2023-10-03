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«Роскосмос» назвал основную причину крушения «Луны-25»

«Роскосмос» назвал основную причину крушения «Луны-25»

Комиссия по выяснению причин аварии завершила работу.фото: vk.com/roscosmos--> Возможной причиной аварии станции «Луна-25» стала ошибка в работе бортового блока управления: он не смог определить, какие команды выполнять в первую очередь.

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