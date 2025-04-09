БлокнотРУ Глава киевского режима Владимир Зеленский получил неожиданный удар от члена конгресса США, уроженки Украины Виктории Спартц, которая заявила, что Киев должен передать России освобожденные ей территории.
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