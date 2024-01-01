360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandr Kovalev
    ВЫРОЖДАЮТСЯ!!! И это отлично! Оттуда обратной дороги нет!Закон об однополы...
  • айрат
    Эта жидонацистская обезьяна до сих пор жива? А почему она до сих пор не утилизирована?FT: слова Залужно...
  • Nikolay Kuchkov
    Что-то судьи милостивые попались, жалостливые или некомпетентные!? Дама разлагает общество, это пострашнее убийства о...Савеловский суд М...

Путин: ситуация на поле боя меняется, противник сдувается

Путин: ситуация на поле боя меняется, противник сдувается

Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции меняется, заявил президент России Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван
Задачу ДЕнационаплизации надо было начинать с главного нациста-Зели...Ещё не поздно!
Ответить
9 час.
Марина Трянина
об изменении ситуации можно говорить тогда, когда прекратятся обстрелы городов ЛДНР, Белгородской и Брянской областей...
Ответить
9 час.
а
айрат
Правильно Иван, пока англожиды будут искать замену этой хохлжидовской проститутке нужно  срочно добивать остальных хохложидов типа залупнного, буданова, и остальной нечисти! Змею надо обезглавливать с головы, чтобы не могла ужалить!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх