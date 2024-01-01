Иван Задачу ДЕнационаплизации надо было начинать с главного нациста-Зели...Ещё не поздно!

Марина Трянина об изменении ситуации можно говорить тогда, когда прекратятся обстрелы городов ЛДНР, Белгородской и Брянской областей...