Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции меняется, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: ситуация на поле боя меняется, противник сдувается
Комментарии
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Иван
Задачу ДЕнационаплизации надо было начинать с главного нациста-Зели...Ещё не поздно!
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9 час.
Марина Трянина
об изменении ситуации можно говорить тогда, когда прекратятся обстрелы городов ЛДНР, Белгородской и Брянской областей...
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9 час.
а
айрат
Правильно Иван, пока англожиды будут искать замену этой хохлжидовской проститутке нужно срочно добивать остальных хохложидов типа залупнного, буданова, и остальной нечисти! Змею надо обезглавливать с головы, чтобы не могла ужалить!
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9 час.
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