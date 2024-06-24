В Красноармейском округе Приморского края отсутствует сообщение с семью поселками

Обостренная паводковая ситуация серьезно всколыхнула северную часть Приморского края. В пресс-службе администрации Красноармейского муниципального округа сообщили об актуальной обстановке, сообщает PRIMPRESS.
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