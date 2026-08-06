Эксперт рассказал, какие меры нужно принять, чтобы снизить угоны по всей России

Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, мэр Москвы Сергей Собянин.
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