В новой Modern Warfare 3 может появиться оружие из Call of Duty: Advanced Warfare Действия новой Ca...

В новой Modern Warfare 3 может появиться оружие из Call of Duty: Advanced WarfareДействия новой Call of Duty: Modern Warfare 3 разворачиваются в современности, позволяя игрокам исследовать современные военные технологии и вооружение.
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