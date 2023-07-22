Чулпан Хаматова должна благодарить за успех и славу

СГ

Светлана Грушкина

У нас в России патриоты простой народ. Артисты, певицы, спортсмены, политики, бизнесмены один через одного бегут из страны спасая своё богатство. Родина и Россия эти слова им не знакомы. Уехав за границу, всё как один поливают свою страну дерьмом. Что за грустный народишко. Мечтаю, чтобы пришло время, когда этих продажных сук лишат гражданства и признанают врагами народа.