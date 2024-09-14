Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Тему допуска российских клубов и сборных к международным соревнованиям планируют обсудить на встрече президентов и генеральных секретарей футбольных федераций, являющихся членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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