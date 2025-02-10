Смерть грозит миллионам россиян из-за падения гигантского астероида

Учёные NASA прогнозируют возможное столкновение крупного астероида с Землёй в 2041 году. Согласно моделированию, потенциальная зона удара охватывает обширную территорию от Баренцева моря до Тихого океана, включая Восточную Европу, Средиземноморье, Африку и Антарктиду.