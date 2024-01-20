Авторы Wuthering Waves рассказывают о 9 последних месяцах разработки Разработчики ...

Авторы Wuthering Waves рассказывают о 9 последних месяцах разработкиРазработчики грядущей экшен-RPG Wuthering Waves из студии Kuro Games опубликовали большое 22-минутное видео, которое является интервью с основными авторами проекта.
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