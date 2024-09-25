Анастасия Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пунктов в столице

Всего в Москве работают более 200 молочно-раздаточных пунктов Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с журналистами рассказал о ходе реализации программы обновления молочно-раздаточных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)