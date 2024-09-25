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Разумовский вестник

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Анастасия Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пунктов в столице

Анастасия Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пунктов в столице

Всего в Москве работают более 200 молочно-раздаточных пунктов Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с журналистами рассказал о ходе реализации программы обновления молочно-раздаточных пунктов.

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