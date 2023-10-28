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Эксперт Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины

Эксперт Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на усталость ЕС и США от растущих расходов на Киев.

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