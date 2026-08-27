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Принцу Гарри предложили телестройку: каска, ветераны и мастерок вместо скандалов

Принцу Гарри предложили телестройку: каска, ветераны и мастерок вместо скандалов

Британский продюсер Ричард Осман предлагает принцу Гарри вернуться на телевидение не в роли рассказчика о королевской семье, а в строительной каске и спецовке.

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