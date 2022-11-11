ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1211 =А главное, всё-таки: люби, люби и люби своё Отечество! Ибо Любовь эта даст тебе Силу, и всё остальное без труда совершишь = Важно ваше желание: идти по Пути Любви, идти за своей Душой, сотворяя вокруг себя лишь прекрасный, волшебный Мир = Главное, самопознание - это выход из бесконечных игр и ловушек ума, которые удерживают тебя в Материальном Мире = Для всего вашего существования на Земле есть одна причина: вы получаете Урок с целью подъёма вибрации Целого = "Духовный человек борется с собой, чтобы любить других, а плотский - борется с другими, чтобы любили его"= Если человек гармоничен внутри, несёт в Душе мир и порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается = Есть три ловушки, ворующие счастье: сожаление о Прошлом, тревога за Будущее и неблагодарность за Настоящее = "Есть четыре вещи, которые надо уметь слышать — это: музыка тишины, голос совести, зов сердца, глас Божий" = Изменение образа мышления может способствовать созданию и устранению привычек, убеждений и способностей = Именно поступки определяют судьбу человека и, имея собственную волю, люди сами выбирают свой Путь = Истина - это то, что упрощает Мир, а не то, что создаёт хаос, это язык, выделяющий из многообразия общее = Одно из самых хрупких в Мире чувств – доверие.