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Царьград

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Пентагон запустил ChatGPT Mil для обработки несекретных данных

Пентагон запустил ChatGPT Mil для обработки несекретных данных

Пентагон представил "военный" ChatGPT Mil на GenAI.mil для ускоренной обработки несекретных документов.

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