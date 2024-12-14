Россия и Китай ответными санкциями нанесут США и Европе смертельный удар

Константин Смирнов: «Москва и Пекин могут остановить весь ВПК в странах Запада, потому что без наших поставок они ничего не сделают» Михаил Зубов Михаил Зубов Пекин ввёл ограничения на экспорт в США и Европу компонентов для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).