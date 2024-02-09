Журналист Карлсон: Россия никогда не занималась экспансией

Россия является самой большой страной на Земле, поэтому целей заниматься экспансией у нее нет. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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