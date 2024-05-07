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Продюсер считает, что группу “Звери” уже мало кто вспоминает

Продюсер считает, что группу “Звери” уже мало кто вспоминает

Мнение о группе “Звери” было высказано музыкальным продюсером и шоуменом Сергеем Дворцовым. «На мой взгляд, за последние два года группа растеряла былую славу – раньше они звучали из каждого дома, из каждой дыры, с каждого мероприятия.

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