МО рассказало об оказании военными врачами помощи жителям курского приграничья

Военные медики 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» регулярно оказывают необходимую медицинскую помощь жителям приграничных районов Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии