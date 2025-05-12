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МО рассказало об оказании военными врачами помощи жителям курского приграничья

МО рассказало об оказании военными врачами помощи жителям курского приграничья

Военные медики 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» регулярно оказывают необходимую медицинскую помощь жителям приграничных районов Курской области.

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