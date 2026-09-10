Не только пылесосы. Dreame показала на IFA 2026 3D-принтеры AtomForm M1 и Glow 1

M1 получил четыре автоматически сменяемые печатающие головки и рабочую область 300×270×290 мм Компания Dreame продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине AtomForm M1 и AtomForm Glow 1 — устройства нового для компании направления 3D-печати.
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